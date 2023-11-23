Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde serada yetiştirdiği uyuşturucuyu turşu ve yağ bidonlarına doldurup satan şüpheli Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli Y.A.'nın evinin yanında bulunan serada arama yapan ekipler, esrar bitkisi tespit etti. Evde de yapılan aramalarda 4 kilo 390 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi plastik kova, plastik turşu ve yağ bidonlarına dolduran şüpheli Y.A. 'uyuşturucu madde yetiştirmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Y.A. ticaret yapmadığını uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Y.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)