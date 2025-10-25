Antalya'da Uyuşturucu Ticareti ve Hırsızlıktan Aranan İki Firari Yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden hükümlü 2 firari ile beraberlerindeki şüpheli, jandarmanın takibinden kaçarken kullandıkları araçla girdikleri tarlada yakalandı.

Manavgat'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden 19 yıl hapis cezası bulunan Muhsin Torun ile hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Tarık Okyay'ın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın teknik takibi sonrası şüphelilerin kullandığı hafif ticari araç tespit edildi. Yeniköy Mahallesi'nde araca operasyon düzenlendi. Jandarmayı görünce araçla tarlaya giren Torun ve Okyay, daha sonra inip yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler, araçtaki M.Y. adlı kadını da gözaltına aldı. Kısa süreli takip sonrası Torun ve Okyay da yakalandı.

Araçta yapılan aramada 114 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 avro ve 6 bin 890 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından tutuklandı.