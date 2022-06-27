Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya'dan Manavgat'a tırla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ulualan mevkisi D-400 kara yolunda durdurulan araçta, narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla yapılan aramada, kağıt ve poşetlere sarılı 40 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. ve M.A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Fatih Hepokur - Güncel Narkotik Manavgat Antalya Güncel Haberler

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