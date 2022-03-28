Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Servet Tümer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kadriye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 212 uyuşturucu hap ele geçirildi, F.K. (42) ve H.K. (28) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Servet Tümer - Güncel