Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda şüpheli A.Y, Şelale Mahallesi'ndeki evde 5 kilo 38 gram eroinle yakalandı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel