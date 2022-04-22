Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheli A.Y, Şelale Mahallesi'ndeki evde 5 kilo 38 gram eroinle yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Haberler

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