Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ Mahallesi'nden yolcu otobüsü ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Kontrol noktasında durdurulan otobüste, 18 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli P.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Korkuteli Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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