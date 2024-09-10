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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 98 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve üretenlere yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonda 98 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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