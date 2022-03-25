Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, çalıntı motosiklet, 2 sahte plaka ve uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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