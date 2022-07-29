Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, İbradı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Ormana Mahallesi'nde Ş.B, N.B, G.B. ve O.B'nin evlerine düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 45 kök skunk, bir yivsiz av tüfeği, bir yivli av tüfeği, 7,62 milimetre çapında 65 fişek, 39 av tüfeği kartuşu, 5 dürbün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait olduğu belirlenen bir fotokapan ile 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu imal etme ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Güncel AA / Mustafa Hatipoğlu Antalya Güncel Haberler

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