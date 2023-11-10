Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 36.5 Kilo Madde Yakalandı

Uyuşturucu şüphelilerinin "temizlik yapıyorduk" savunması yaptığı operasyonda 36.5 kilo madde yakalandı

Evlerin kale gibi korunup kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda 47 şüpheliye işlem yapıldı

ANTALYA - Antalya'da demir kapıların koçbaşıyla kırıldığı uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheliye işlem yapılırken, aranan 141 zanlı yakalandı. Operasyonda 36.5 kilogram uyuşturucu ve 625 kağıda emdirilmiş sentetik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, demir kapıların koçbaşıyla kırıldığı dairede yakalanan şahısların, polisin 'Kapıyı neden açmadınız, ne yapıyordunuz içeride?' sorusuna karşılık, evde temizlik yaptıklarını ve anahtarları olmadıkları için kapıyı açamadıklarını söyledi. Şüphelilerden biri ise eve kısa süre önce geldiğini ve hiçbir şeyden haberi olmadığını söyleyerek ağladı. Emniyet Müdürlüğü filmleri aratmayan operasyonun detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 450 polis "Tim, Pascal ve Arya" isimli 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Havadan helikopterin destek verdiği operasyonda 35 kilogram skunk, 1 kilo 500 gram esrar, 625 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi, 55 kök kenevir bitkisi, 8 tabanca, hassas terazi, 25 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak, 35 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından tahkikat başlatıldı. Ayrıca operasyon bünyesinde 29 bin 683 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 141 zanlı yakalandı, 65 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Ekipler tarafından 31 bin 933 araç ile 1710 motosiklet de incelendi.