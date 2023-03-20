Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir ahıra düzenlenen operasyonda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel