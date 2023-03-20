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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir ahıra düzenlenen operasyonda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Manavgat Antalya Güncel Haberler

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