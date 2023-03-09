Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin önceden belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları baskınlarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve 8 bin 255 lira ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler A.D, Y.D. ve E.G. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Operasyon Antalya Güncel Haberler

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