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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin önceden belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları baskınlarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve 8 bin 255 lira ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler A.D, Y.D. ve E.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Antalya Güncel Haberler

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