Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin önceden belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları baskınlarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve 8 bin 255 lira ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler A.D, Y.D. ve E.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel