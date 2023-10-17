Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirledikleri 21 adrese, 3 özel harekat timi, 2 insansız hava aracı ve 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı 55 ekip ve 200 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve para ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.