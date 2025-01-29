Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 194 şüpheliden 21'i tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 194 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 223 gram esrar, 53 gram kokain, 1860 sentetik uyuşturucu ecza, 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 6 hassas terazi, 8 tabanca, tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
img

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: 'DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı'

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.