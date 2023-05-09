Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kepez ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1020 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler 2 şüphleliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title