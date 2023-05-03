Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, araca gizlenmiş 300 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel