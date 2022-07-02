Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada, yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.S.K. (22) ile Ö.A. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title