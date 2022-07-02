Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada, yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.S.K. (22) ile Ö.A. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. AA / Servet Tümer - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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