Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Yeşilköy Mahallesi'nde şüpheli kişilerin otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu ve kullanma malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda İ.Ç. ve N.E. gözaltına alındı.
AA / Talip Demirci - Güncel