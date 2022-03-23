Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yeşilköy Mahallesi'nde şüpheli kişilerin otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu ve kullanma malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda İ.Ç. ve N.E. gözaltına alındı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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