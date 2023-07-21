Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 17 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve cep telefonları ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Operasyon jandarma kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın kemer ilçesinde istihbarat çalışmaları sonucu harekete geçen jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer ilçesine bağlı Çıralı, Tekirova ve Beldibi turizm bölgelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu işleyen 17 kişinin tespit edilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 3 bin 100 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 18 kök kenevir bitkisi, 15 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 adet cep telefonunun ele geçirildi.

Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.