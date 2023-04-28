Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kemer ve Kumluca ilçe jandarma komutanlıklarınca, Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlandıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, 3 cep telefonu, bilgisayar, hassas terazi, kenevir bitkisi, hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.