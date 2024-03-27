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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzeme ile 50 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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