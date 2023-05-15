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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 1300 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 780 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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