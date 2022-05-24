Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda uyuşturucunun Antalya'ya getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Havaalanı Caddesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı aracı durduran ekipler 16 bin 856 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Uyuşturucu, Muratpaşa, Antalya, Adana, Güncel, Haberler

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