Üye Girişi
Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısı ölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, saksılar ve yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısı ölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, saksılar ve yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı Antalya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title