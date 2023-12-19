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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli gözaltına alındı

19 Aralık 2023 15:21 Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 çadır, 2 hava nemlendirici, 2 konvektör, 2 ısı ölçer, 2 bitki yetiştirme lambası, saksılar ve yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.