Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 30 Adet Sentetik Hap ve 150 Gram Esrar Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda bin 30 adet uyuşturucu sentetik hap ve 150 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Antalya'da istihbarat çalışmaları sonucu harekete geçen jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda bin 30 adet uyuşturucu sentetik hap ve 150 gram toz esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 2 şüpheli şahsın ellerinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine, şüpheli şahısların ikamet adreslerinde ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 30 adet uyuşturucu sentetik Lyrica hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 TL nakit para ve 1 adet palanın ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA