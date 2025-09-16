Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

? Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 210 personelin katılımıyla kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toprağa ekili bir miktar hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 191 fişek ve 4 kesici aletin ele geçirildiği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.