Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hint keneviri, ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi.

? Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 210 personelin katılımıyla kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toprağa ekili bir miktar hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 191 fişek ve 4 kesici aletin ele geçirildiği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.