Üye Girişi
Haberler
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Ekipler, 46 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale ederek, 79 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şüpheli de gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 17 kilogram 362 gram esrar, 18 gram skunk, 196 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 2 bin 769 kök kenevir, 12 sikke, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 13 fişek, sahte para, 200 bin TL ve çok sayıda tütün ile elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 46 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale ederek, 79 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title