Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Ekipler, 46 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale ederek, 79 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şüpheli de gözaltına alındı.