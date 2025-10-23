Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Arama yapılan evlerin birinde uyuşturucu hapların soda şişesine gizlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma JASAT ekipleri tarafından belirlenen 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 2 bin sentetik hap, 1 kilo 50 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 6 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 43 bin lira, 5 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın paylaştığı operasyon görüntüsünde, bir evdeki aramada ağzı açık soda şişesi içerisine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.