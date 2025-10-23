Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 2 bin lyrica sentetik uyuşturucu hap, 1050 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4, 6 hassas terazi, 43 bin lira uyuşturucu satışından elde edilen nakit para, 5 ruhsatsız 9 mm tabanca, 135 9 mm tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.