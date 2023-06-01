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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Antalya'da polis tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya'da polis tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya kent merkezinde K.S.U. ve D.Ü. isimli şahısların kendi ikametleri içerisinde kenevir yetiştirmek için ışıklandırma, damlama ve havalandırma sistemi kurduklarını tespit etti. M.S.D. isimli şahsın temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir iş yerinde depoladığı, bu uyuşturucu maddeleri N.K. ve H.H. isimli şahıslarla birlikte hareket ederek torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacağı bilgisine ulaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki adrese yapılan operasyonda; M.S.D., N.K. ve H.H. isimli şahısların iş yerinde eroin, K.S.U. ve D.Ü.'nün ikametlerinde ise esrar (skunk), kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirme amacıyla kullanılan düzenek ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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