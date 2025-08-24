Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Alanya ve Kepez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.