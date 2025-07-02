Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 32 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 17 kişi yakalanırken bunlardan 9'u cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, 27 kilo 322 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 440 gram eroin, 853 gram esrar, 375 sentetik ecza, yaklaşık 92 bin 644 kullanımlık sentetik sentetik uyuşturucu, 78 gram kokain, 69 kök kenevir, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 4 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.