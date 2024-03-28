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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen A4'ün, kullanım adedi olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muratpaşa Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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