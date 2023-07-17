Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 50 Mermi Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 araç ve araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 130 gram kubar esrar ile 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 araç ve araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 130 gram kubar esrar ile 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Gazipaşa'ya uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde iki aracı durdurdu. Ekipler tarafından 2 araçta ve araçlarda bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda streç filme sarılı halde 3 kilo 130 gram kubar esrar maddesi ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adili işlem başlatıldı. - ANTALYA