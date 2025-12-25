Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve çeşitli silahlar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 kullanımlık A4, 1 tüfek, 5 fişek ve 4 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel