Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve çeşitli silahlar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 kullanımlık A4, 1 tüfek, 5 fişek ve 4 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
