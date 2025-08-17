Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve aparat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ö. ve F.K. isimli şüphelilerin evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
