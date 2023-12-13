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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Antalya'da yapılan operasyonda şüpheli kişilerin kaldığı evlerde 2,5 kilo uyuşturucu, 9 bin 400 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 65 kişi hakkında işlem yapıldı.

ANTALYA'da şüpheli kişilerin kaldığı evlerin dış cephesine yerleştirilen güvenlik kameralarının dikkat çektiği operasyonda, 2,5 kilo uyuşturucu, 9 bin 400 kullanımlık 93 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi; 65 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Kepez ilçesinde belirlenen 23 adrese yapılan operasyona 250 personelden oluşan 46 ekip katıldı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda helikopter ve narkotik madde arama köpeği de kullanıldı. Operasyonda baskın yapılan evlerin çoğunda kullanılan güvenlik kameraları dikkati çekti. Kameraların, dışarıyı görecek şekilde evlerin dört bir yanına yerleştirildiği görüldü.

2 BİN 250 KİŞİ SORGULANDI

Operasyon kapsamında 2 bin 250 kişi sorgulandı, incelenen 175 araçtan 16'sına cezai işlem uygulandı. 2,5 kilo uyuşturucu, 9 bin 400 kullanımlık 93 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 kişi hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 56 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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