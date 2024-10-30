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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 ilçede 18 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid, ecstasy, kokain ve esrar bulunuyor.

ANTALYA'da polisin 4 ilçede düzenledeği uyuşturucu operasyonunda, çok sayıdoa uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, takibe alınan şüpheliler tarafından diğer illerden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddelerin kente getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Hammaddelerin, şüphelilerin Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan ikametlerinde depolandığı, bu hammaddelerden de A4 sentetik kannabinoid maddesinin imal edilerek elde edilen uyuşturucu maddelerin 'torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler aracılığı ile piyasaya sürüleceğini tespit etti. Operasyonda, 18 şüpheli suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı adreste yapılan operasyon kapsamında 575 adet sentetik kannabinoid A4 maddesi (yaklaşık 3 milyon 676 bin kullanımlık), 30 bin adet ecstasy hap, 778 gram kokain, 738 gram fubinica (sentetik kannabinoid hammaddesi), 629 gram esrar, 238 adet sentetik ecza hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 10 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/ kabul etmek/ bulundurmak/ kullanmak' suçundan, 15 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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