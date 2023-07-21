Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 kilo 100 gram esrar, 1 esrar öğütücü, 18 kök Hint keneviri, 15 sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer'e bağlı Çıralı, Tekirova ve Beldibi turizm bölgelerinde uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilo 100 gram esrar, 1 esrar öğütücü, 18 kök Hint keneviri, 15 sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.