Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda; 3 kilo 100 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 18 kök kenevir bitkisi, 15 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer ilçesine bağlı Çıralı, Tekirova ve Beldibi turizm bölgelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu işleyen 17 kişinin tespit edilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi. Operasyonda; 3 kilo 100 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 18 kök kenevir bitkisi, 15 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 adet cep telefonunun ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA