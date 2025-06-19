Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında, 15 kilogram eroin ve uyuşturucu ticareti için kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

M.O'nun, ikametinde uyuşturucu bulundurduğunu ve bunu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 15 kilo eroin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O., emniyetti işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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