AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklanırken, 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 128 şüpheliye ise işlem yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza, 8 hassas terazi, 2 tabanca, 8 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.