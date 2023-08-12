Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde Jandarma ekipleri 11 şüpheliye yönelik uyuşturucu baskını düzenledi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Jandarmada Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Olympos, Adrasan ve Çıralı mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı cins ve miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden de destek alınarak Olympos, Adrasan ve Çıralı bölgelerinde bulunan koylarda, narkotik madde tespit köpeği 'Asil' ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında adli işlemler başlatıldı.(DHA)