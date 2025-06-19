Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 107 Gözaltı, 104 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 107 Gözaltı, 104 Tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığına göre, Antalya'nın 7 ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-Antalya' operasyonunda 107 torbacı gözaltına alındı, 104'ü tutuklandı. Operasyon, 4 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik Antalya'nın 7 ilçesinde düzenlenen 'Narkokapan-Antalya' operasyonunda 107 torbacının gözaltına alındığını, 104'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi. Soruşturma sonucunda yaklaşık 2 hafta önce başlatılan operasyona 645 jandarma personeli katıldı. Aramalarda ise 5 özel eğitimli narkotik köpeği yer aldı. Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde yürütülen operasyonda 107 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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