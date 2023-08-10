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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 67 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 67 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

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