Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 80 gram ve 200 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ile birlikte 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, 1 kilo 80 gram ve 200 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel