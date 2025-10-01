Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 80 gram ve 200 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ile birlikte 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 80 gram ve 200 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.