Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 165 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
