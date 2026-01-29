Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 165 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel