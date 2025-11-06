Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.9 Milyon Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 901 bin sentetik hap ve 550 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi. Bu miktar, şehrin tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu hap miktarı olarak kaydedildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İ.T., B.B., B.E. ve S.E. isimli şüphelilerin yüklü miktarda uyuşturucu hap ham maddesini kente getirdiğini belirledi. Şüphelilerin, Kepez ilçesindeki iki adreste imalat yaparak, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edildi. 4 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İMALAT MAKİNELERİ KURMUŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda. 1 milyon 901 bin 200 sentetik hap, 550 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 400 bin sentetik hap üretilebilecek miktarda), 2 milyon 400 bin boş kapsül, imalat makineleri, çeşitli imalat malzemeleri ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
