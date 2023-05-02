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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 5 kilo 272 gram esrar, 19 bin 881 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ve hassas terazi ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İldeki yol denetimlerinde ise başka suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 7 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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