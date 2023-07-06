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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 694 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 694 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 694 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, kullanan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik haziran ayı içerisinde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda esrar, sentetik uyuşturucu, eroin, kokain, uyuşturucu hap, kenevir, hassas terazi, silah, fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 694 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 694 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan,nakleden, kullanan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik haziran ayı içerisinde operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda esrar, sentetik uyuşturucu, eroin, kokain, uyuşturucu hap, kenevir, hassas terazi, silah, fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 694 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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